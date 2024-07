​Meu querido mês de agosto (sem olimpíadas). “Para todos os portugueses, o mais importante é voltar às raízes”

O que muda na vida dos portugueses de Paris com os Jogos Olímpicos? “Nada, absolutamente nada”, garante Sérgio Simões.



Encontramos este diretor de banco, com raízes em São Pedro do Sul, no distrito de Viseu, numa conversa cruzada na rua, a meio caminho entre o bloqueado ‘Trocadéro’ e o apinhado de gente Arco do Triunfo. Simões é um dos 200 mil lusitanos residentes na capital francesa. A esmagadora maioria passa ao lado do evento desportivo que por estes dias mobiliza a atenção do mundo. Com exceções.

“Os franceses são muito pessimistas e pensam que isto vai ser a terceira guerra mundial. Dará algum alento, económico não sei, mas dará outra imagem da cidade e do país”, refere Sérgio, como que justificando a (nova) barulhenta correria de polícias, que uma vez mais interrompe a conversa a espaços e o alheamento português, que assegura existir, em relação às olimpíadas de 2024. Neste campo, o dos afectos, há prioridades que jamais se hipotecam.

“Para todos os portugueses, o mais importante em agosto é voltar às raízes. Com ou sem Jogos, temos de ir de férias”, explica este português, de 37 anos, numa altura em que a nossa comunidade em França mudou o perfil e apresenta-se hoje muito mais qualificada. É o seu caso.

“Os portugueses aqui têm sucesso em muitas áreas, apesar de em Portugal pensarem que só trabalhamos na limpeza ou nas obras”, dispara, com acidez, ao mesmo tempo que nos revela que dificilmente voltará em definitivo à terra-mãe.

Os Jogos Olímpicos vão disputar-se em Paris, entre esta sexta-feira, 26 de julho de 2024, e 11 de agosto. O torneio de futebol e o râguebi de sete arrancam já esta quarta-feira.