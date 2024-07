Skate com ambições de medalha, surf a mais de 16 mil quilómetros de Paris

O skater Gustavo Ribeiro chega aos Jogos Olímpicos de Paris cheio de confiança e com perspetivas de uma medalha, quiçá de ouro, na categoria de street. Em Tóquio 2020, o português terminou no 8.º lugar, estando no sétimo posto no ranking mundial.

Noutra categoria, a de park, está Thomas Augusto, que é 21.º no ranking mundial e faz a sua estreia em Jogos Olímpicos.

A prova de Gustavo Ribeiro é a 27 de julho, com a final a acontecer no mesmo dia às 16h00. Já Thomas Augusto compete a 7 de agosto, com a final marcada para as 16h30.