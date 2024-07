Com uma "comitiva recorde", ciclismo português sonha com "bons resultados" nos Jogos Olímpicos

Delmino Pereira, presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, está otimista em relação à participação portuguesa da modalidade nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Em entrevista à Renascença, o dirigente destaca os sete corredores portugueses que compõem "uma comitiva recorde nos Jogos Olímpicos".

Daniela Campos (prova de fundo), Iúri Leitão e Rui Oliveira (Madison), Iúri Leitão (Omnium), Maria Martins (Omnium), Nelson Oliveira e Rui Costa (Contrarrelógio e prova de fundo) e Raquel Queirós (Cross Country) são os atletas que estarão a representar Portugal em Paris.

"Temos a ambição de conseguir um bom resultado, todos os atletas que vão já tiveram bons resultados em Mundiais e Europeus. O Iúri Leitão é campeão mundial da disciplina Omnium, temos algumas expectativas. Na estrada, temos o Rui Costa e o Nelson Oliveira, foi a opção do selecionador. Têm a melhor sequência de resultados da nossa história, o Rui Costa foi campeão do mundo", avalia.

João Almeida não vai estar nos Jogos, mas terminou no último fim de semana o seu primeiro Tour de France no quarto lugar, uma prestação que orgulha o presidente da federação.

"É um momento de grande satisfação e orgulho do ciclismo português e do desporto nacional. É a maior corrida do mundo e tivemos um corredor que foi protagonista, foi o braço direito do grande vencedor e, ao mesmo tempo, conseguiu um honroso e excecional quarto lugar. Já fez top-5 nas três grandes voltas, é inédito. Fez uma corrida fantástica. É uma honra termos um corredor deste calibre", elogia.

Em simultâneo com os Jogos Olímpicos decorre a Volta a Portugal, que vai para a estrada já esta quarta-feira. Delmino Pereira espera boas prestações das equipas nacionais.

"A Volta começa forte, com uma etapa de montanha, no sábado tem logo chegada à Torre e domingo na Guarda. Primeiros três ou quatro dias são muito importantes e terão muita influência na edição deste ano. As equipas estão com resultados repartidos e nenhuma está a dominar a época, espero que as equipas portuguesas dominem a Volta deste ano", conclui.

A Volta a Portugal vai para a estrada entre 24 de julho e 4 de agosto. Arranca com um prólogo de 5,5 quilómetros em Águeda e termina em Viseu com um contrarrelógio individual de 26,6 quilómetros.