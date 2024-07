Andy Murray termina carreira após os Jogos Olímpicos

O tenista britânico Andy Murray anunciou, esta terça-feira, que se vai retirar após a presença nos Jogos Olímpicos de Paris, neste verão.

"Cheguei a Paris para o meu último torneio da carreira. Competir pelo Reino Unido foi sempre das melhores semanas da minha carreira e estou muito orgulhoso por poder fazê-lo uma vez mais", pode ler-se na breve nota.

Murray, de 37 anos, foi duas vezes campeão olímpico, em 2012 frente ao suíço Roger Federer e em 2016 contra o argentino Juan Martín del Potro. Junta-se ainda uma medalha de prata em 2012 em pares.

O escocês conta com um lugar em Paris 2024 graças a um convite da Federação Internacional de Ténis (ITF), reservado a campeões de majors e a medalhados olímpicos.

Murray, que tem sofrido várias lesões desde 2017 e em 2019 colocou uma prótese no quadril, já tinha revelado que terminaria a carreira este ano.

No currículo, Murray conta com dois troféus de Wimbledon, conquistados em 2013 e 2016, e um do US Open, em 2012. Foi finalista vencido cinco vezes no Open da Austrália, uma vez em Roland Garros, uma em Wimbledon e outra no US Open.