Tadej Pogacar desiste dos Jogos Olímpicos. "Estou cansado"

Tadej Pogacar anunciou, esta segunda-feira, que não vai participar nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, apesar de ter sido convocado para representar a Eslovénia nas provas de ciclismo de estrada.

Em declarações reproduzidas pelo jornal esloveno "Vecer", o três vezes campeão do Tour justifica a decisão com a necessidade de descanso, depois de ter vencido as Voltas a Itália e a França deste ano.

Estou muito cansado, obrigado pela preocupação. Quero ver a minha família, estar com a Urska [namorada] e recarregar baterias, porque os últimos quatro meses foram apenas para o Giro e o Tour", explica.

Para Pogacar, o seu agosto será "um pouco de relaxamento e, depois, a participação para o Mundial", um dos poucos títulos que ainda lhe escapam. A participação na Volta a Espanha também está descartada.

Tadej Pogacar será substituído, na seleção da Eslovénia, por Domen Novak, seu companheiro de equipa na UAE Team Emirates.