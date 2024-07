Gustavo Ribeiro já está em Paris e no horizonte vê “uma medalha de ouro prestes a chegar"

A comitiva portuguesa já tem ‘chef’, aqui nos Jogos Olímpicos de Paris, mas o skater Gustavo Ribeiro está na capital francesa com outra prioridade e ambição.



“Gosto muito de cozinhar e se pudesse fazia um cozido à portuguesa, ou uma jardineira, para toda a equipa. Mas, agora a sério, fiz bastantes sacrifícios para estar aqui e acho que todo esse esforço vai ser recompensado. Uma medalha de ouro está prestes a chegar…”, acredita o almadense de 23 anos, que repete presença nos Jogos Olímpicos, depois do oitavo lugar conseguido em Tóquio.

Todavia, pela frente na pista, Gustavo tem “velhos conhecidos” do skate mundial.

“São do top-20 mundial, conheço-os bastante bem, estudei-os e acho que quem vai ganhar é quem estiver melhor preparado mentalmente”, sustenta o skater nacional, que vive em Los Angeles.

Este atleta, treinado por Paulo Ribeiro, conseguiu a vaga para Paris via um sexto lugar no ranking de qualificação olímpica. Na bagagem, entre outros feitos, tem um segundo lugar num Campeonato do Mundo, em 2002, e um sexto lugar na Olympic Qualifier Series de Xangai, já em 2024.

O skateboarding terá ainda Thomas Augusto, um português nascido em San Diego, nos Estados Unidos, que se estreia nuns Jogos Olímpicos.

Nos chamados desportos radicais, a equipa de surf já viajou para a Polinésia Francesa, onda vão decorrer as competições dos Jogos Olímpicos deste verão.