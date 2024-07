Futsal. Ricardinho anuncia saída dos letões do Riga

O antigo internacional português Ricardinho, seis vezes eleito o melhor jogador do mundo de futsal, anunciou esta segunda-feira que vai deixar o Riga, após competir uma só época na Letónia.

“Chega ao fim a minha ligação ao Riga Futsal Club. Foi uma aventura incrível onde consegui, com a ajuda dos meus companheiros, conquistar todos os títulos possíveis, sem esquecer a campanha incrível na Liga dos Campeões na qual conseguimos ficar no top8!!”, escreveu o atleta, nas redes sociais.

O desportista, de 38 anos, deseja “toda a sorte do mundo” ao clube que agora deixa e manifesta-se disponível para “mais um novo desafio”.

Depois de ter representado o Benfica várias épocas em Portugal, clube com o qual conquistou em 2010 a UEFA Futsal Cup, agora denominada UEFA Futsal Champions League, Ricardinho conta com passagens pelos japoneses do Nagoya Oceans, pelos russos do CSKA Moscovo, pelos espanhóis do Inter Movistar, pelos franceses do ACCS e pelos indonésios do Pendekar United, antes de rumar à Letónia.

O gondomarense, que tem na carreira mais de 30 troféus coletivos, incluindo três Champions, uma pelo Benfica e duas pelo Movistar, foi eleito melhor jogador de futsal do mundo em 2010, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018.

Ricardinho conta ainda uma passagem pelo Miramar, além de 187 internacionalizações e 141 golos marcados ao serviço da seleção portuguesa de futsal, da qual se retirou a 9 de novembro de 2021, após conquistar um Europeu, em 2018, e um Mundial, em 2021.