"Estamos preparados e estaremos preparados durante os Jogos": Macron visitou a Aldeia Olímpica

O presidente francês, Emmanuel Macron, garantiu hoje, em visita à Aldeia Olímpica em Saint-Denis, a norte de Paris, que está tudo "pronto" para os Jogos Olímpicos, cuja cerimónia de abertura é sexta-feira.

"Estamos preparados e estaremos preparados durante os Jogos", disse hoje o chefe de Estado francês no decorrer da cerimónia de inauguração da esquadra de polícia e quartel de bombeiros da vila olímpica.

Macron elogiou às forças da ordem, reconhecendo-as como motivo de orgulho coletivo nacional, relativamente ao trabalho dos polícias e bombeiros mobilizados para o maior evento desportivo mundial, a decorrer entre sexta-feira e 11 de agosto.

Antes, o responsável político esteve reunido com o ministro francês do Interior, Gerald Darmanin, a ultimar as questões de segurança, de caráter confidencial, para a cerimónia de abertura de Paris 2024, que decorrerá no rio Sena.

"Há anos que trabalhamos para estes Jogos e estamos no início de uma semana decisiva (...). É o resultado de um imenso trabalho que mudou profundamente o território, em particular na zona do Sena-Saint Denis", acrescentou Macron.

O presidente francês insistiu no legado que estas mudanças trarão a uma zona tradicionalmente desfavorecida, a norte da capital.

"Voltarei depois dos Jogos, para ver o legado ao vosso lado e ver no que a vida mudou", referiu Emmanuel Macron.

Antes de almoçar com os atletas franceses, o responsável político cumprimentou os voluntários "no coração da Aldeia Olímpica" e manifestou o orgulho do país em receber os Jogos e ser a casa do mundo durante este período.

Aberta desde quinta-feira, a Aldeia Olímpica tem vindo a compor-se e já conta com 4.400 ocupantes, esperando-se cerca de 9.000 atletas e um total de 14.500 pessoas.