Montenegro felicita “histórico” quarto lugar de João Almeida no Tour

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, felicitou João Almeida (UAE Emirates) pelo histórico quarto lugar na Volta a França, admitindo que espera mais no futuro do corredor português.

"Felicito com entusiasmo o João Almeida pelo histórico quarto lugar hoje alcançado no Tour de France, a prova rainha do ciclismo mundial. Mais um grande resultado de um campeão de quem continuamos a esperar muito no futuro. Parabéns, João Almeida", escreveu o chefe de Governo, na rede social X.

Na sua estreia no Tour, o natural de A-dos-Francos, nas Caldas da Rainha, tornou-se no segundo melhor português de sempre na 'Grande Boucle', só superado pelos terceiros lugares de Joaquim Agostinho, em 1978 e 1979, há 46 e 45 anos, respetivamente.

Aos 25 anos, Almeida, que já tinha sido terceiro no Giro 2023 e quarto no Giro 2020 e na Vuelta 2022, concluiu a 111.ª edição da Volta a França na quarta posição, a 19.03 minutos do esloveno Tadej Pogacar, companheiro de equipa que venceu o Tour pela terceira vez e para quem trabalhou durante a corrida.