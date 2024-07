Diana Gomes vê atletas seguros e com misto de emoções

A presidente da Comissão de Atletas Olímpicos (CAO), Diana Gomes, tem visto os atletas portugueses sem grandes preocupações antes dos Jogos Olímpicos Paris 2024 e com um misto de emoções a poucos dias do arranque do evento.

"Senti alguns muito ansiosos, outros superfelizes, porque está a chegar o momento. Outros parece que estão assim num modo zen, [a pensar] 'vamos chegar ao momento, está a chegar à altura de mostrar aquilo que tenho estado a preparar'. Portanto, é um misto, na minha avaliação, agora que já não sou atleta, mas que já estive do lado deles, é um misto de emoções que os vejo ali a sentir", referiu.

Em entrevista à agência Lusa, Diana Gomes assegurou que "os atletas estão confortáveis com toda a informação que lhes está a chegar" e que, por isso, não lhe têm feito chegar muitas preocupações, mesmo em relação à segurança.

"Por acaso, não têm perguntado demasiado em relação a isso [segurança]. Eu creio que também temos dado a segurança, porque passámos muita informação seguida do que é que está a ser feito, o que é que devem ou não fazer. Por exemplo, tivemos uma data de indicações [das autoridades] sobre até como é que devemos ou não carregar os telefones, coisas muito básicas", afirmou.

As informações que têm chegado aos atletas têm, segundo Diana Gomes, dado "a sensação de segurança e de conforto", o que deixa os desportistas "tranquilos", até "porque o foco deles tem de ser mesmo o resultado final e a sua modalidade, a sua prova".

Por exemplo, a presidente da CAO falou da questão da prova de natação de águas abertas, uma incógnita devido à poluição no rio Sena, mas, como a organização já tem "planos B, C, D para o que pode acontecer", "os atletas estão prontos para o que vier".

Portugal vai estar representado por 73 atletas nos Jogos Olímpicos Paris 2024, que se disputam de 26 de julho a 11 de agosto.