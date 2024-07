Velejadores portugueses já seguiram para Marselha

Os velejadores Diogo Costa, Carolina João e Eduardo Marques partiram este sábado rumo a Marselha, onde a modalidade vai decorrer nos Jogos Olímpicos de Paris. Nenhum se quis comprometer com promessas de resultados.

Diogo Costa e Carolina João já tinham estado em Tóquio 2020, de forma separada, mas desta vez vão competir juntos, na classe 470 misto, ao passo que Eduardo Marques se vai estrear no evento na classe ILCA 7, a iniciar em 2 e 1 de agosto, respetivamente.

"É um projeto de três anos, mais curto do que Tóquio, mas foram três anos muito bem feitos. Criámos a equipa mesmo do zero. Tem coisas boas e más, mas uma das coisas boas é que conseguimos criar tudo do zero bem feito, sem vícios velhos ou o que quer que seja. Acho que vamos bem preparados", disse Diogo Costa, em declarações à Lusa.

No aeroporto de Lisboa, Diogo Costa partilhou as expectativas da dupla para Marselha, mas sem se comprometer muito, depois do 15.º lugar obtido ao lado do irmão Pedro Costa na derradeira edição, em 470 masculino, apontando para um diploma olímpico.

"A vela é um desporto muito complicado, pois as condições meteorológicas mudam e têm muita influência sobre o resultado. Nos últimos dois anos, fizemos quase sempre lugares de diploma olímpico [até ao oitavo lugar], portanto esperamos conseguir isso, pelo menos. Será difícil prometer mais, ou menos", sublinhou o velejador, de 26 anos.

Carolina João, que em Tóquio competiu na classe de Laser Radial, na qual obteve a 34.ª posição, mostrou-se entusiasmada por regressar a uns Jogos Olímpicos, desta vez com uma "experiência diferente", ao lado de Diogo Costa, tendo um trabalho consolidado.

"Nos últimos três anos, temos vindo a desenvolver um trabalho bastante consolidado e damo-nos bastante bem. Este é um projeto que, pelo menos da minha parte, é mais ambicioso do que Tóquio, o que me deixa bastante motivada", destacou a velejadora.

A delegação portuguesa da vela ruma a França cerca de duas semanas antes do início das respetivas competições, numa perspetiva de aplicar com antecedência as rotinas que irão ter nos dias de provas e também perceber as condições climatéricas e do mar.

"A vela é um desporto que depende de vários fatores, das condições atmosféricas, do vento, do mar... Portanto, é sempre bom irmos antes e fazer as rotinas dos Jogos. Este campeonato é um pouco atípico, até porque fazemos regatas a horas que não fazemos normalmente e já tentamos aplicar essas rotinas, o que é sempre bom. Quanto mais familiarizados com o ambiente, melhor", explicou à Lusa Carolina João, de 27 anos.

Em estreia nos Jogos Olímpicos, Eduardo Marques refugia-se nos seus 30 anos e na já vasta experiência em competições internacionais para demonstrar a tranquilidade que sente, numa competição que encara como igual às outras em que participa, até pelo facto de as provas se realizarem em Marselha, a 660 quilómetros da cidade-sede Paris.

"Também sinto que não estou aqui para ganhar essa experiência olímpica e dizer que foi muito giro. A ideia aqui é competir e ter o melhor resultado possível. O facto de não estarmos na Aldeia Olímpica, em Paris, ajuda-nos a estar com as pessoas com quem estamos diariamente. Vou estar com os meus adversários no hotel, mas são só pessoas com quem já dividi vários hotéis. Para mim, vai ser normal e melhor", apontou.

Durante a preparação, contou à Lusa, Eduardo Marques teve uma lesão nas costas, que pensou que poderia colocar em causa o seu conforto na navegação, mas garantiu que "será uma evolução diária" com o fisioterapeuta da delegação de vela, Paulo Félix.

"Se eu fizer o que costumo fazer, penso que já vai correr bem. Se andar à volta dos 10 ou 12 primeiros países, é um bom campeonato", assegurou ainda Eduardo Marques.

Além de Diogo Costa, Carolina João e Eduardo Marques, a equipa de velejadores lusa conta ainda com Mafalda Pires de Lima, que vai competir em kite.

A comitiva portuguesa de vela poderá deslocar-se a Paris para fazer parte da cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos, na sexta-feira, com os 470 mistos a decorrerem entre os dias 2 e 7 de agosto, o ILCA 7 realiza-se de 1 a 6 de agosto e o kite entre 4 e 8 de agosto.