Râguebi. Portugal derrotado pela bicampeã do mundo África do Sul

A seleção portuguesa de râguebi perdeu, este sábado, contra a sua congénere da África do Sul por 64-21.

A África do Sul, bicampeã mundial e número 1 do "ranking" mundial, fez 10 ensaios contra três de Portugal, o atual 15.º do mundo. Pelos "lobos" converteram José Paiva dos Santos (2) e José Madeira, transformados por Joris Moura e Domingos Cabral (2).



O jogo, de preparação, foi disputado em Bloemfontein, perante 42.626 espetadores.

Portugal: Francisco Fernandes, Luka Begic, Diogo Hasse Ferreira, Nicolas Fernandes, Duarte Torgal, José Madeira, Diego Pinheiro, Vasco Baptista, Hugo Camacho, Joris Moura, Rodrigo Marta, Tomás Appleton, José Lima, Manuel Cardoso Pinto e Simão Bento.



Jogaram ainda: Daid Costa, Pedro Vicente, Abel Cunha, António Rebello de Andrade, André Cunha, Pedro Lucas, Domingos Cabral e José Paiva dos Santos.





[em atualização]