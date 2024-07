FC Porto e Benfica já conhecem adversários na Liga Europeia de andebol

FC Porto e Benfica ficaram a conhecer parcialmente os adversários na fase de grupos da Liga Europeia de andebol, em que os dragões defrontam o HC Vardar e as águias o Kaddetten Schaffhausen e o Tatran Presov.

Para além do HC Vardar, que já conquistou a Liga dos Campeões (2017 e 2019), o FC Porto defrontará ainda no Grupo F os vencedores das eliminatórias entre os alemães do MT Melsungen, do português Alexandre Cavalcanti, e os noruegueses do Elverum, e entre os islandeses do Valur e os croatas do RK Bjelin Spacva Vinkovci.

O Benfica terá como adversários no Grupo C, para além dos suíços do Kaddetten Schaffhausen e dos eslovacos do Tatran Presov, o vencedor do play-off entre os eslovenos do RK Trimo Trebnje e os franceses do Limoges, do português Jenilson Monteiro.

Para além de FC Porto e Benfica, com entrada direta na fase de grupos, ABC e Marítimo SAD também estão envolvidos na Liga Europeia, que é a segunda maior competição europeia de clubes, a seguir à Liga dos Campeões, que conta com o Sporting.

No entanto, para chegar à fase de grupos, o ABC terá que ultrapassar os espanhóis do Ademar León, na rota já definida para o Grupo A, e o Marítimo SAD os suecos do Ystads IF HF, no trajeto de acesso ao Grupo D, na ronda preliminar da prova.

Caso o ABC ultrapasse o Ademar Leon, partilhará o Grupo A com GOG Håndbold (Dinamarca), RK Gorenje Velenje (Eslovénia) e o vencedor da eliminatória entre os suíços GC Amicitia Zürich e HC Kriens-Luzern.

O Marítimo SAD, se ultrapassar na ronda preliminar o Ystads IF HF, encontrará no Grupo D o Bidasoa Irun (Espanha), o CSM Constata (Roménia) e o KGHM Chrobry Glogow (Polónia).

O atual campeão SG Flensburg-Handewitt (Alemanha) integra o Grupo G, e o THW Kiel, recordista de títulos na Bundesliga, o Grupo E. Juntando a estes dois o Montpellier (França), no Grupo B, e o HC Vardar (Macedónia do Norte), no Grupo F, são quatro os ex-vencedores da Liga dos Campeões a competir na Liga Europeia.

A primeira mão da ronda de qualificação jogar-se-á a 31 de agosto ou 1 de setembro e a segunda a 7 ou 8 de setembro, enquanto a fase de grupos começa a 8 de outubro e decorrerá até 26 de novembro.

Os dois primeiros classificados de cada um dos oito grupos avançam para a fase principal.

Constituição dos grupos após o sorteio:

Grupo A: GOG (Din), RK Gorenje Velenje (Slo), ABC (Por)/ Abanca Ademar Leon (Esp) e GC Amicitia Zürich (Sui)/ HC Kriens-Luzern (Sui).

Grupo B: Montpellier (Fra), Gornik Zabrze (Pol), Bjerringbro-Silkeborg (Din)/ FTC Green-Collect (Hun) e IFK Kristianstad (Sue)/ Fraikin BM Granollers (Esp).

Grupo C: Kadetten Schaffhausen (Sui), Tatran Presov (Svq), Benfica (POR) e RK Trimo Trebnje (Slo)/ Limoges Andebol (Fra).

Grupo D: Bidasoa Irun (Esp), CSM Constanta (Rom), KGHM Chrobry Glogow (Pol) e Marítimo SAD (Por)/ Ystads IF HF (Sue).

Grupo E: RK Nexe (Cro), THW Kiel (Ale), Bathco BM Torrelavega (Esp) e HC Vojvodina (Ser).

Grupo F: FC Porto (Por), HC Vardar 1961 (Mcd), MT Melsungen (Ale)/ Elverum Handball (Nor) e Valur (Isl)/ RK Bjelin Spacva Vinkovci (Cro).

Grupo G: SG Flensburg-Handewitt (Ale), Tatabanya KC (Hun), MRK Sesvete (Cro) e HCB Karvina (Che)/ RK Izvidac (Bos).

Grupo H: IK Sävehof (Sue), FH Hafnarfjordur (Isl), Toulouse (Fra) e Mors-Thy Handbold (Din)/ VfL Gummersbach (Ale).