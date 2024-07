Edo Bosch é o novo treinador de hóquei do Sporting

Agora é oficial. Edo Bosch é o novo treinador de hóquei em patins do Sporting.

O técnico chega a Alvalade vindo da UD Oliveirense e sucede a Alejandro Dominguez.

"É uma honra e um orgulho vestir esta camisola, as primeiras sensações de estar no Sporting são muito boas. Estamos a conhecer os cantos à casa e vamos começar a trabalhar para começar com toda a força", disse o espanhol de 48 anos aos meios do clube.

O Sporting terá pago 50 mil euros para libertar o treinador do contrato em vigor com a Oliveirense.