De zero a amputar um dedo, qual a sua vontade de ir aos Jogos Olímpicos?

O australiano Matt Dawson, da equipa de hóquei em campo, decidiu amputar a parte superior de um dedo para assim conseguir estar nos Jogos Olímpicos.

O jogador, de 30 anos, tinha fraturado recentemente o dedo anelar da mão direita e os médicos recomendaram que engessasse o dedo, o que o obrigaria a uma recuperação lenta que impossibilitaria a presença em Paris.

Após análise “informada”, o atleta optou por outra opção: amputar a parte superior do dedo.

“Tomei uma decisão bem informada com o cirurgião plástico, não apenas pela oportunidade de jogar em Paris, mas também para minha a vida posterior”, declarou o atleta ao Channel Seven no momento da partida da delegação para França.

Já o técnico da seleção australiana de hóquei em campo, Colin Batch, já comentou: “Não é algo que um treinador possa decidir por um jogador. Todo o mérito para Matt. Obviamente, ele está realmente comprometido a jogar em Paris. Não tenho certeza se eu teria feito isto, mas ele fez”.

De recordar que a Austrália foi medalha de prata nos Jogos Olímpicos de 2021, em Tóquio.