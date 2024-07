Basquetebol. FC Porto já conhece adversários para a Europe Cup

O FC Porto vai defrontar no Grupo I da FIBA Europe Cup o Olajbanyasz, da Hungria, o Limburg, da Bélgica, e os gregos do PAOK, caso não se apurem para a Liga dos Campeões, ditou o sorteio realizado esta sexta-feira.

Ainda a disputar o acesso à Champions, o Benfica, tricampeão português, também já ficou a saber que, caso seja relegado à FIBA Europe Cup, ficará integrado no Grupo G, com três adversários ainda a definir.

Na penúltima eliminatória de acesso à Liga dos Campeões, o Benfica vai defrontar os búlgaros do Rilski Sportis, jogando depois, em caso de vitória, com o vencedor da eliminatória que vai opor o Fribourg Olympic, da Suíça, ao vencedor do embate entre Sabah (Azerbaijão) e Norrkoping Dolphins (Suécia).

O Sporting, ainda envolvido nas rondas preliminares de acesso à fase de grupos da FIBA Europe Cup, ficará, de acordo com o sorteio desta sexta-feira, integrado no Grupo D, juntamente com os polacos do Anwil Wloclawek, e com dois adversários provenientes das qualificações para a Champions.