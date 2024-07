Benfica em masculinos e Sporting em femininos são campeões nacionais

O Benfica em masculinos e o Sporting, em femininos, reconquistaram em Viseu o título nos Nacionais de clubes de atletismo, o 14.º consecutivo de ambos nas respetivas competições.

Na competição masculina, depois de terminarem o primeiro dia de provas com uma desvantagem de um ponto para os leões, os encarnados deram a volta à classificação e mantiveram a hegemonia que vai já em 14 anos consecutivos, com o ACD Jardim da Serra a fechar o pódio masculino.

Pichardo não participou na sua prova pelos encarnados.

Em femininos, as atletas do Sporting confirmaram o favoritismo que lhes era atribuído, e depois de liderarem a geral no final do primeiro dia com 21 pontos de vantagem, concluíram o Nacional de clubes com um total de 163 pontos, contra os 126 do Benfica, com o terceiro lugar do pódio a ser para a equipa do GD Estreito.

Foi o 54.ª título do palmarés do Sporting na competição feminina de atletismo de pista ao ar livre.

Desceram à II Divisão Nacional, em masculinos, as formações do GD Estreito e da ADRAP, sendo promovidas ao principal escalão as equipas do Atlético Clube Póvoa de Varzim e do Centro de Atletismo de Seia.

Em femininos, foram despromovidas as equipas da ADRAP e do Marítimo, e subiram à I Divisão o Grecas e o Maia Atlético Clube.