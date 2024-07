Adepto que atirou batatas fritas a Pogacar e Vingegaard vai ser processado

A Associação de Ciclistas Profissionais (CPA) vai iniciar procedimentos legais contra um adepto que atirou batatas fritas à cara de Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard durante a Volta a França em bicicleta.

"A CPA vai tomar ação legal contra este tipo, e com prazer, devido ao que fez a Pogacar e Vingegaard. Isto é uma falta de respeito que não será tolerada", escreveu o presidente daquela associação, Adam Hansen, na rede social 'X' (antigo Twitter).

Durante a 14.ª etapa do Tour, este adepto atirou a comida que tinha dentro de um saco de batatas fritas à cara do esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates), mais tarde vencedor da tirada e líder da geral, bem como do dinamarquês Jonas Vingegaard (Visma-Lease a bike), vigente bicampeão e segundo.