Philipsen ganha etapa com sprint atribulado no Tour

O belga Jasper Philipsen venceu, ao sprint, a 13.ª etapa da Volta a França em bicicleta. O final da etapa foi atribulado com uma queda já no último quilómetro.

Não houve alterações na geral. A amarela continua com Tadej Pogacar, tendo o belga Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) a 1.06 minutos e o dinamarquês Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) a 1.14. O português João Almeida, colega de equipa do camisola amarela, continua em quarto, a 4.20.

Esta foi a segunda vitória de Philipsen no Tour 2024.

No sábado, os 151,9 quilómetros entre Pau e o alto do Pla d'Adet, onde a meta coincide com uma contagem de categoria especial, incluem ainda ascensões ao mítico Tourmalet e a Hourquette d'Ancizan, com as três montanhas concentradas na segunda metade da 14.ª etapa.