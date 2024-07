Jacob Ingebrigtsen bate recorde da Europa dos 1500m

O norueguês Jacob Ingebrigtsen voltou a bater o recorde da Europa dos 1.500 metros.

O atleta está cada vez mais perto do máximo mundial do marroquino Hicham el Guerrouj, com os 3:26.73 minutos a ficarem apenas a 73 centésimos do recorde que perdura desde 1998.

O português Isaac Nader voltou a ser convidado para a elite do meio-fundo, no estádio Luís II da capital do principado, e terminou em 11.º lugar, com o registo de 3:34.32, ainda assim a mais de três segundos do seu recorde pessoal.

Ingebrigtsen, que só tem 23 anos, bateu mais uma vez a concorrência queniana, com Timothy Cheruyot a ser segundo, com 3:28.71, e Brian Komen terceiro, com 3:28.80. Os quenianos foram os últimos a descolar depois da arrancada final do mais novo dos irmãos Ingebrigtsen.