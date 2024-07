Alcaraz na final de Wimbledon

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número três do mundo, vai defender o título de Wimbledon no domingo, depois de esta sexta-feira se ter apurado novamente para a final, ao vencer o russo Daniil Medvedev, em quatro sets.

Perante o quinto classificado do ranking ATP, Alcaraz impôs-se pelos parciais 6-7 (1-7), 6-3, 6-4 e 6-4, num encontro que durou 2h55 na relva londrina do All England Club.

O espanhol, que no ano passado venceu Wimbledon, irá jogar a final do terceiro torneio do Grand Slam da temporada perante o sérvio Novak Djokovic, segundo da hierarquia e finalista no ano passado, ou o italiano Lorenzo Musetti (25.º), que hoje se defrontam na outra meia-final.