Krejcikova está na final de Wimbledon

A checa Barbora Krejcikova vai disputar a final de Wimbledon, frente à italiana Jasmine Paolini, depois de ter vencido, nas meias-finais do terceiro Grand Slam de ténis da temporada, a cazaque Elena Rybakina, em três sets.

Na relva do All England Club, em Wimbledon, a vencedora de Roland Garros em 2021 e 32.ª do ranking mundial derrotou Rybakina, campeã em Wimbledon em 2022 e quarta da hierarquia, por 3-6, 6-3 e 6-4, em 2h09.

Na final, no sábado, Krejcikova vai enfrentar Jasmine Paolini, sétima da hierarquia e finalista da edição de 2024 de Roland Garros, que, na outra meia-final, derrotou a croata Donna Vekic, 37.ª do ranking, pelos parciais de 2-6, 6-4 e 7-6 (10-8), num encontro que durou 2h51.