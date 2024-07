João Almeida sobe a quarto no dia em que Girmay ganha a terceira no Tour

O ciclista português João Almeida (UAE Emirates) subiu à quarta posição da geral da Volta a França, após a 12.ª etapa, na qual o eritreu Biniam Girmay (Intermarché-Wanty) conquistou a terceira vitória na 111.ª edição.

Vencedor da terceira e oitava tiradas, o líder da classificação dos pontos completou o 'hat-trick' no final dos 203,6 quilómetros entre Aurillac e Villeneuve-sur-Lot, que completou em 04:17.15 horas, à frente do belga Wout van Aert (Visma-Lease a Bike), segundo, e do francês Arnaud Démare (Arkéa-B&B Hotels), terceiro.

A 12.ª etapa ficou marcada por uma queda do esloveno Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe), que perdeu 2.27 minutos na meta para o pelotão, o que permitiu a Almeida subir a quarto da geral, a 4.40 minutos do camisola amarela, o seu companheiro de equipa Tadej Pogacar.

Na sexta-feira, o esloveno da UAE Emirates vai partir para os 165,3 quilómetros entre Agen e Pau com 1.06 minutos de vantagem sobre o belga Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), com o dinamarquês Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) em terceiro, a 1.14.