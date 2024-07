Jasmine Paolini é a primeira finalista de Wimbledon

A tenista italiana Jasmine Paolini apurou-se para a final de Wimbledon, o terceiro torneio do Grand Slam da temporada, ao vencer a croata Donna Vekic, em três sets, na primeira meia-final.

Depois de no mês passado ter atingido a final de Roland Garros, em que perdeu com a polaca Iga Swiatek, a transalpina, sétima classificada do ranking WTA, bateu a 37.ª do mundo, pelos parciais de 2-6, 6-4 e 7-6 (10-8), num encontro que durou 2h51.

Paolini, de 28 anos, vai defrontar na final do 'major' londrino a cazaque Elena Rybakina, número quatro do mundo, ou a checa Barbora Krejcikova (32.ª WTA), que se defrontam na outra meia-final.