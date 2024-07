Rybakina e Krejcíková marcam duelo nas meias-finais de Wimbledon

A cazaque Elena Rybakina, número 4 do ténis mundial, e a checa Barbora Krejcíková, número 32, marcaram encontro nas meias-finais de Wimbledon, terceiro torneio do Grand Slam do ano, esta quarta-feira.

Rybakina derrotou a ucraniana Elina Svitolina, 21.ª classificada do "ranking" WTA, em dois sets, pelos parciais de 6-3 e 6-2.

Krejcíková surpreendeu a letã Jelena Ostapenko, 13.ª da hierarquia mundial, também em dois sets, por 6-4 e 7-6 (7-4).

Rybakina, que triunfou no All England Club em 2022, vai agora defrontar Krejcíková, que conquistou Roland Garros em 2021 (e soma várias vitórias em Majors em pares), nas meias-finais, na quinta-feira.