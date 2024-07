Djokovic está nas meias-finais de Wimbledon após desistência de De Minaur

O sérvio Novak Djokovic, que nem teve de jogar, apurou-se, esta quarta-feira, para as meias-finais de Wimbledon, terceiro torneio do Grand Slam do ano, assim como a cazaque Elena Rybakina, que pouco teve de suar.

No quadro masculino, Djokovic, número dois do mundo, beneficiou da desistência do australiano Alex De Minaur, nono classificado do "ranking" ATP, para se colocar entre os quatro melhores do Major inglês.

"Estou devastado", lamentou De Minaur, que explicou que teve de abandonar devido a uma lesão na anca, "uma pequena rotura da fibrocartilagem que liga ao adutor". Aconteceu no final da vitória sobre o francês Arthur Fils, na ronda anterior, na segunda-feira - o australiano ainda tentou jogar frente a Djokovic, no entanto, após dez minutos de treino, esta manhã, percebeu que não conseguiria competir.

Nas meias-finais do torneio de relva do All England Club, Djokovic terá pela frente o vencedor do duelo entre o italiano Lorenzo Musetti, número 25 da hierarquia mundial, e o norte-americano Taylor Fritz, 12.º.