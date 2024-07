Jasper Philipsen vence décima etapa da Volta a França ao "sprint"

O ciclista belga Jasper Philipsen (Alpecin–Deceuninck) venceu pela primeira vez na 111.ª edição da Volta a França, esta terça-feira, ao impor-se ao "sprint" na décima etapa, em que o esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates) manteve a camisola amarela.

Aos 26 anos, Philipsen somou a sétima vitória da carreira no Tour no final dos 187,3 quilómetros entre Orléans e Saint-Armand-Montrond, que completou em 04:20.06 horas. Ficou à frente do eritreu Biniam Girmay (Intermarché-Wanty) e do alemão Pascal Ackermann (Israel-Premier Tech).

No "top-10" da classificação geral individual, tudo continua igual: João Almeida (UAE Emirates) mantém-se no sexto lugar, a dois minutos e 17 segundos do companheiro de equipa Pogacar, que segura a liderança. O esloveno tem 33 segundos de vantagem sobre o belga Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) e um minuto e 15 segundos sobre o dinamarquês Jonas Vingegaard (Visma), vigente bicampeão do Tour.

Cumprida a primeira jornada após o dia de descanso, Pogacar vai partir para a 11.ª etapa, uma ligação de 211 quilómetros entre Evaux-les-Bains e Le Lioran, com 33 segundos de vantagem sobre o belga Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) e 01.15 minutos sobre o dinamarquês Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), respetivamente segundo e terceiro da geral.