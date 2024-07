Sporting e Braga já têm adversários para a Champions de futsal

O Sporting e o Sp. Braga, campeão e vice-campeão nacional, já conhecem os adversários para a fase principal da Liga dos Campeões de futsal.

Os leões ficam no Grupo 4, que vai decorrer no Cazaquistão, para defrontar o Kairat Almaty (equipa anfitriã), o Haladás VSE (Hungria) e o Futsal Club Semey, também do Cazaquistão.

Já os arsenalistas estão no Grupo 2, que vai decorrer no Kosovo, com MNK Olmissum (Croácia), SK Plzen (Chéquia) e FC Prishtina (Kosovo).

Esta fase principal vai decorrer entre 22 a 27 de outubro.

Depois vai seguir-se a ronda de elite, de 26 de novembro a 1 de dezembro e em maio a “final four”.