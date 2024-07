Djokovic já está na terceira ronda de Wimbledon

O sérvio Novak Djokovic, segundo do “ranking” mundial de ténis, qualificou-se para a terceira ronda de Wimbledon, o terceiro Grand Slam da temporada, ao vencer o britânico Jacob Fearnley, 277.º do mundo, em quatro sets.

Djokovic, que regressa em Wimbledon após ter sido operado ao menisco do joelho direito, derrotou Fearnley, por 6-3, 6-4, 5-7 e 7-5, em 3h02.

O sérvio, vencedor de 24 'majors', entre os quais sete na relva londrina, onde procura igualar o recorde do suíço Roger Federer, vai defrontar, na próxima ronda, o vencedor do embate entre o argentino Tomas Martin Etcheverry, 31.º do “ranking”, e o australiano Alexei Popyrin, 47.º da hierarquia.