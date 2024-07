Nuno Borges de regresso ao top-50, Faria sobe à melhor posição de sempre

O tenista português Nuno Borges reentrou esta segunda-feira no top 50 do ranking mundial, ao subir ao 50.º lugar, enquanto Jaime Faria ascendeu a 173.º do mundo, a sua melhor posição de sempre.

No dia do arranque de Wimbledon, terceiro torneio do Grand Slam da temporada, a atualização do ranking ATP não trouxe alterações no top 10, com Nuno Borges a subir um lugar para 50.º.

Jaime Faria, que chegou à segunda ronda da qualificação no torneio londrino de relva, ocupa agora a 173.ª posição, enquanto Henrique Rocha desceu 10 lugares e é agora 187.º do mundo.

O italiano Jannik Sinner mantém a liderança, seguido do sérvio Novak Djokovic e do espanhol Carlos Alcaraz, segundo e terceiro, respetivamente.

Na hierarquia feminina também não há alterações entre as primeiras tenistas, com a polaca Iga Swiatek a liderar, à frente da norte-americana Coco Gauff e da bielorrussa Aryna Sabalenka.

A portuguesa Francisca Jorge, eliminada na primeira ronda da qualificação de Wimbledon, subiu à sua melhor classificação de sempre, ao tornar-se a 181.ª tenista do mundo.