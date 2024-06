Nuno Borges já tem adversário para Wimbledon

O tenista Nuno Borges vai defrontar o japonês Yoshihito Nishioka na ronda inaugural de Wimbledon, segundo o sorteio realizado esta sexta-feira.

"Já o conheço relativamente bem. Joguei com ele duas vezes este ano e estou confiante. Sinto que tenho hipóteses", reagiu Borges, em declarações à Lusa, lembrando que o adversário "já tem muita experiência no Tour e não é a primeira vez que está a jogar em Wimbledon".

O número um nacional, único com acesso ao quadro principal do terceiro torneio do Grand Slam da temporada e 51.º colocado no ranking ATP, bateu o nipónico (102.º ATP) na terra batida do 'challenger' de Cagliari e perdeu no piso rápido de Acapulco, sendo que o tira-teimas será agora na relva do All England Club.

"Apesar de não ser um jogador muito alto, tem imensas soluções no seu jogo. É canhoto, o que cria maiores dificuldades para responder ao serviço, e mexe-se muito bem em qualquer superfície, o que é uma vantagem. Mas eu também tenho as minhas armas e tenho-me sentido bem, por isso julgo que vou ter as minhas hipóteses", defendeu o maiato.

De regresso a Inglaterra, depois de ter passado com distinção pela fase de qualificação em 2022 e de ter perdido na primeira ronda há um ano, Nuno Borges, de 27 anos, está confiante e determinado a tentar conquistar o primeiro triunfo no quadro principal de Wimbledon.

"Agora, é dar tudo, tentar criar oportunidades e aproveitá-las. Acho que vai ser um bom desafio. À melhor de cinco sets é sempre muito duro, mas estou confiante", frisou o tenista do Centro de Alto Rendimento da Federação Portuguesa de Ténis, que, em caso de vitória, poderá defrontar o norte-americano Sebastian Korda (20.º ATP) ou o espanhol Alejandro Davidovich-Fokina (36.º ATP) na segunda eliminatória.