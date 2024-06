Hóquei em patins. Portugal já tem adversários para o Mundial

A seleção portuguesa de hóquei em patins vai integrar o Grupo A do Campeonato do Mundo, em setembro, em Itália, juntamente com Argentina, Angola e Estados Unidos.

"Portugal entra no Mundial com o estatuto de candidato, tal como as outras quatro seleções (Argentina, Itália, França e Espanha). O objetivo inicial é ganhar o grupo de forma a cruzar nos quartos de final com o vencedor do Grupo B da Intercontinental, onde nos apresentaremos como favoritos, e garantir a presença nas meias-finais", disse o selecionador Paulo Freitas, citado pela Federação Portuguesa de Patinagem (FPP).

O sorteio, realizado em Novara, onde a competição vai decorrer, entre 16 e 22 de setembro, ditou que na 'poule' B vão jogar a Espanha, Itália, França e Chile.

"Se tiver de indicar favoritos, indico a Argentina, face aos resultados mais recentes (campeã do mundo e vencedora da Taça das Nações), a Itália, pela consolidação de crescimento que vem mantendo e pelo fator casa, e ainda a seleção espanhola, como atual campeã da Europa", acrescentou.

O técnico prometeu uma equipa lusa "com toda a ilusão e compromisso em busca do título mundial", garantido que a formação das 'quinas' estará "preparada para lutar pela vitória e honrar o país e os pergaminhos da modalidade".

Portugal estreia-se em 16 de setembro ante os Estados Unidos, defrontando Angola no dia seguinte, encerrando a primeira fase frente à Argentina, em 18, com quem, provavelmente, decidirá o primeiro lugar do grupo.

Vice-campeão mundial, ao perder com a anfitriã Argentina, Portugal procura o 17.º título, o que lhe permitiria igualar a recordista Espanha, num palmarés em que os sul-americanos completam o pódio com seis triunfos, seguidos da Itália, com quatro, e Inglaterra, com dois.

Quanto ao Mundial feminino, Portugal ficou emparelhado com Colômbia, França e Argentina, a defrontar por esta ordem, na 'poule' A, enquanto na B estão integrados Espanha, Itália, Chile e Inglaterra.

"São equipas que vão exigir muito de nós. Teremos de ter a ambição de sermos muito competitivos. Serão desafios emocionantes de um grau de dificuldade elevado. Temos de «realizar um bom trabalho para nos apresentarmos bem. Temos de ter uma mentalidade muito forte.

Vamos ter de nos superar, saber ter capacidade de sofrimento e muita resiliência", analisou o selecionador, Hélder Antunes.

Portugal procura ainda o seu primeiro título - quatro vezes segundo e duas terceiro - numa competição liderada pela Espanha, com sete troféus, mais um do que a Argentina, com seis, enquanto França, Chile e Canadá têm um.

O Mundial feminino, igualmente inserido nos World Skate Games, principia também em 16 de setembro.