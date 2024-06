"Fiz todos os esforços possíveis". Mamona confirma ausência dos Jogos Olímpicos

A atleta Patrícia Mamona confirma a ausência nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

"É com um aperto no coração que venho comunicar que, infelizmente, não vou poder participar nos Jogos Olímpicos de Paris 2024", escreve no Instagram.



De acordo com a vicecampeã olímpica em título no triplo salto, a lesão contraída nos Europeus de pista coberta do ano passado não está ainda debelada.

"Nos Europeus de Pista Coberta 2023 em Istambul, em representação da nossa seleção, contraí uma lesão na qualificação. Contudo, a vontade de lutar pelo pódio falou mais alto e consequentemente, saí de medalha ao peito, mas bastante debilitada. Desde então recupero. Nunca parei de treinar mesmo condicionada, mas mais recentemente, tive uma lesão do joelho impedindo de reunir as melhores condições para me qualificar para os Jogos", escreveu nas redes sociais.

Mamona, de 35 anos, garante ter feito "todos os esforços possíveis" para recuperar a tempo, mas tal não foi possível.

"Trabalhei com diferentes especialistas, nacionais e internacionais, à procura de soluções para o problema, sempre com o apoio incrível do Comité Olímpico de Portugal, Sporting, Federação Portuguesa de Atletismo e IPDJ. Apesar de tudo que foi feito, a recuperação não foi suficiente", lamentou.

A atleta espera “voltar a treinar a 100% e competir novamente." "Continuo determinada, com energia e confiante na minha recuperação".

A fechar, Patrícia Mamona deixou mensagem de força a quem vai aos Jogos Olímpicos.

"Não vou a Paris, mas mesmo não estando fisicamente presente com a nossa equipa olímpica, estou deste lado a enviar energia positiva, muita força e desejo a todo os nossos super atletas todo sucesso do mundo. Não se esqueçam: Somos todos Portugal!"