O FC Porto acabou de vencer esta quarta-feira o campeonato nacional de hóquei em patins, da época 2023/24.

Os "dragões" conquistaram o 25.º título na modalidade no pavilhão do Benfica, com uma vitória por 3-1.

Tratou-se do quarto jogo da final do play-off, sendo esta a terceira e derradeira vitória da equipa azul e branca para conseguir o campeonato.

O FC Porto garante, assim, a conquista da Dobradinha, dentro da modalidade.