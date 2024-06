Carlos Rodriguez lidera Ineos no Tour

O ciclista colombiano Egan Bernal, campeão em 2019, vai ser um dos líderes da Ineos na 111.ª Volta a França, confirmou a equipa britânica, que 'convocou' ainda Carlos Rodríguez, Geraint Thomas e Thomas Pidcock.

Fora dos planos da equipa no início de época para esta Volta a França, o colombiano de 27 anos era a grande incógnita para a edição que arranca no sábado, em Florença (Itália), mas as grandes prestações somadas em 2024 valeram-lhe um lugar no “oito” dos britânicos e logo na condição de co-líder com o espanhol Carlos Rodríguez, quinto na passada edição do Tour.

De regresso ao seu melhor nível, depois do terrível acidente que sofreu em 24 de janeiro de 2022 - colidiu com um autocarro a alta velocidade enquanto treinava com outros colegas de equipa, fraturando "quase 20 ossos" -, Bernal mereceu a confiança dos diretores para ser o plano B na prova que termina em 21 de julho, em Nice.

O problema da Ineos pode ser mesmo o excesso de estrelas, já que, entre os convocados, estão o galês Geraint Thomas, vencedor do Tour 2018 e terceiro no Giro deste ano, mas, sobretudo, Thomas Pidcock.

A equipa britânica fica completa com os experientes Michal Kwiatkowski, o polaco que foi campeão mundial de fundo em 2014, e o espanhol Jonathan Castroviejo, além do neerlandês Laurens De Plus e o britânico Ben Turner.

A 111.ª Volta a França arranca no sábado, em Florença (Itália), e termina em 21 de julho em Nice.