Rui Costa é, de novo, campeão nacional de estrada

O ciclista Rui Costa (EF Education-EasyPost) é o novo campeão nacional de ciclismo de estrada.

É a terceira vez que Rui Costa, de 37 anos, conquista o título na carreira, depois de 2015 e 2020.

A prova foi muito competitiva em Santa Maria da Feira e Rui Costa bateu Rui Oliveira (UAE Emirates) ao sprint.

“As pessoas pensam que é fácil porque vimos de fora e os ciclistas de Portugal são mais fracos, mas aqui a prova é muito louca. Desde início não quis perder o espaço para os adversários, não queria perder a corrida logo nos primeiros quilómetros, desgastei-me ao início, mas foi positivo, porque no final consegui lutar pela vitória. As pernas responderam na parte final, sabia que o Rui Oliveira era forte e que estava bem, dei o meu melhor e estou feliz por ganhar mais uma vez o título nacional, que tanto me orgulha levar além fronteiras”, referiu Rui Costa.

O ex-campeão do mundo espera agora marcar presença no próximo Tour, depois de um início de época marcado por uma queda.

“A queda foi muito complicada para mim, passei por um período difícil, mas o foco foi recuperar e sabia que havia muitas corridas pela frente. Espero levar a camisola de campeão nacional para a Volta a França e estar presente na competição, acrescentou.