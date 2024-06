Daniela Campos, campeã nacional de fundo

A ciclista Daniela Campos (Eneicat-CMTeam) alcançou a 'dobradinha' nos Campeonatos Nacionais de ciclismo de estrada, ao sagrar-se campeã portuguesa de fundo, título que junta ao conquistado na sexta-feira no contrarrelógio.

A ciclista de 22 anos esteve toda a corrida no grupo dianteiro e terminou isolada as cinco voltas ao circuito em torno do Castelo de Santa Maria da Feira, num total de 99 quilómetros, com o tempo de 2:53.35 horas.

Cinco segundos depois chegou Ana Caramelo (Matos Mobility), novamente vice-campeã - já tinha sido segunda no 'crono' da véspera. Mariana Líbano (Efapel) fechou o pódio, a 10 segundos.

"Optei por fazer uma corrida mais conservadora, porque sabia que ia ser uma corrida muito aberta, com adversárias muito fortes. Tentei um ataque na parte final da corrida, sem sucesso, portanto a discussão foi feita na última subida, em que acabei por conseguir uma vitória bastante sofrida", explicou Daniela Campos, citada em comunicado da Federação Portuguesa de Ciclismo.

Após ter conquistado os dois títulos em elites femininas, num Campeonato Nacional perfeito, a corredora destacou "um sentimento de satisfação e de dever cumprido".

"Tenho adversárias muito fortes e foram dois dias bastante duros. Foi bastante bom ter conseguido vencer aqui e somar este título ao de ontem [sexta-feira]", acrescentou.

A história da corrida começou a ficar definida logo na primeira subida ao castelo da cidade do distrito de Aveiro, depois de um ataque de Marisa Costa (Cantanhede Cycling-VESAM) partir o pelotão.

Costa foi acompanhada por Daniela Campos, Ana Caramelo, Mariana Líbano, Beatriz Guerra (Guilhabreu MTB), Raquel Dias (Tavira-Extremosul-Farense) e Vera Vilaça (DAS-Hutchinson-Brother), a terceira classificada no contrarrelógio, com as sete a destacarem-se na frente, com uma margem superior a um minuto.

O grupo ainda integraria mais elementos, mas, na quarta volta, ficou reduzido a cinco ciclistas, com a junior Raquel Dias a conquistar o título da sua categoria isolada logo nessa passagem pela meta e Campos, Caramelo, Líbano e Vilaça a discutirem entre si o título de elites, já na reta final.

No domingo, serão os homens a lutar pelo título nacional de fundo, a partir das 11h30, num percurso de 164,1 quilómetros com partida e chegada em Santa Maria da Feira.