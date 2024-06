Camila Rebelo vai tentar chegar à final nos Jogos Olímpicos

A nadadora Camila Rebelo, nova campeã da Europa nos 200m costas, não faz promessas de medalhas para os Jogos Olímpicos, mas garante que vai continuar a trabalhar forte. “Vai ser sempre a bombar” até Paris.

Na chegada ao aeroporto de Lisboa, em declarações à RTP, a atleta ainda não conseguia explicar os últimos dias. “Ainda não consigo pôr em palavras aquilo que estou a sentir, foi tudo tão rápido: ainda há três ou quatro dias estava em Serra Nevada a estagiar em altitude, desci, no campeonato da Europa venci e agora já estou em Lisboa. Não consigo descrever”.

Camila Rebelo, de 21 anos, mostrou-se muito satisfeita com o resultado conseguido em Belgrado até porque foi conseguido em condições especiais: “Fazer recorde pessoal não estando no pico de forma é algo que nos dá uma bagagem muito boa para uma grande evolução que pode vir e ainda dá mais vontade de trabalhar e fazer cada vez melhor”.

Questionada sobre as expectativas em relação aos Jogos Olímpicos de Paris, a nadadora de Coimbra colocou água na fervura: “Prefiro fazer as coisas com calma, chegar a Paris, tentar passar as eliminatórias para as meias-finais e depois na meia-final sonhar com uma final e depois na final tudo é possível, mas quero fazer tudo com calma sem grandes objetivos”.

Fica a promessa: “Vou continuar a preparar-me até aos Jogos e vai ser sempre a bombar”.

O novo recorde nacional, que deu o ouro, é de 2:08.95 minutos.