PR felicita resultados desportivos de atletas nacionais

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicita todos os atletas portugueses que na última semana “competiram e dignificaram as cores nacionais, criando ótimas expectativas para as Olimpíadas de Paris”.

Em comunicado, o chefe de Estado recorda que nos Campeonatos da Europa de Atletismo, em Roma, Itália, “os atletas nacionais tiveram uma prestação bastante positiva, com a obtenção de vários records nacionais e marcas de relevo, destacando-se os medalhados Pedro Pichardo, medalha prata no triplo salto, e Liliana Cá e Agate de Sousa, medalhas de bronze nas provas de lançamento de disco e de salto em comprimento, respetivamente”.

“Por sua vez, os canoístas e paracanoístas portugueses que competiram no Campeonato da Europa de Szeged, na Hungria, demonstraram o atual nível da modalidade em Portugal, com a conquista de três títulos europeus, Iago Bebiano e Kevin em K2 200, Fernando Pimenta, que além da revalidação do título em K1 5000 juntou a Prata em K1 500 e o bronze em K1 1000, e Norberto Mourão em VL2 200.”

Marcelo Rebelo de Sousa lembra ainda os feitos paralímpicos. “Portugal sagrou-se ainda tricampeão da Europa VIRTUS, em masculinos, na competição de atletismo adaptado realizada na Suécia, com a conquista de 15 medalhas (7 de ouro, 5 de prata e 3 de bronze), com destaque para Sandro Baessa, considerado o melhor atleta em competição.”

O Presidente “enaltece o esforço, dedicação e trabalho empenhado de todos os atletas, equipas técnicas, federações e dos Comités Olímpico e Paralímpico, para a obtenção destes resultados, que enchem de orgulho os portugueses, promovem as diversas modalidades, o desporto nacional e a prática desportiva inclusiva”.

Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos estão a poucas semanas de começar em Paris.