João Almeida vence contrarrelógio final, mas termina Volta à Suíça em segundo

O português João Almeida foi o mais rápido na cronoescalada que fechou a Volta à Suíça, mas terminou no segundo posto da geral.

O ciclista luso cumpriu os 15,7 quilómetros em 33.23 minutos, à frente de Adam Yates e Mattias Skjelmose (Lidl-Trek).

O triunfo final sorriu a Yates, também da UAE Emirates, que fez 22 segundos melhor que o português de A dos Francos.

"Estou muito feliz com a vitória no contrarrelógio de hoje, foi a minha primeira na especialidade fora dos campeonatos nacionais, o que é bastante bom. Sabia que seria muito complicado ganhar a geral, o Adam está muito forte, mas estou feliz com o segundo lugar", disse João Almeida no final da tirada.



João Almeida venceu duas etapas na prova, a poucos dias da sua estreia na Volta a França em bicicleta.

[em atualização]