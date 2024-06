Fernando Pimenta conquista medalha de ouro em K1 5.000

O português Fernando Pimenta conquistou pela terceira vez o título de campeão da Europa em K1 5.000 metros, nos Europeus de canoagem de velocidade, em Szeged, na Hungria.

Pimenta, de 34 anos, conquistou a sua terceira medalha nestes campeonatos, depois da prata do em K1 500 e do bronze em K1 1.000, ao cumprir a regata em 20.26,749 minutos, impondo-se ao húngaro Ádám Varga, vice-campeão em K1 1.000 em Tóquio 2020, segundo classificado, a 0,541 segundos, e ao dinamarquês Mads Brandt Pedersen, atual campeão do mundo em K1 5.000, terceiro, a 0,685.

O canoísta natural de Ponte de Lima, vice-campeão olímpico em Londres2012, em K2 1.000, e bronze em K1 1.000 em Tóquio 2020, recuperou o cetro europeu nesta distância, que tinha arrebatado em 2016 e 2022, e na qual também foi campeão do mundo em 2017 e 2018.

Esta foi a terceira medalha de ouro nestes Europeus para Portugal, que além dos três 'metais' de Pimenta, somou ainda os títulos continentais por Iago Bebiano e Kevin Santos, em K2 200 metros, e pelo paracanoista Norberto Mourão, na classe adaptada VL2.