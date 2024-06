FC Porto derrota Benfica e está em vantagem na final de hóquei em patins

O FC Porto entra na final do campeonato de hóquei em patins com uma vitória sobre o Benfica. A partida decidiu-se no prolongamento, após empate 2-2 no final do tempo regulamentar.

HÓQUEI EM PATINS

Final (à melhor de 5 jogos)

Jogo 1

FC Porto 5-3 (ap) Benfica (2-2 no tempo regulamentar, 3-1 no prolongamento)

Intervalo: 1-2

Marcadores FC Porto: Carlo di Benedetto (2), “Rafa” Costa (2), Gonçalo Alves

Marcadores Benfica: Nil Roca, Roberto di Benedetto, Pablo Álvarez

Jogo 2, 19 junho

Benfica - FC Porto 20h00