Andy Murray vai estar nos Jogos Olímpicos de Paris

O britânico Andy Murray, antigo número um do “ranking” mundial de ténis, vai disputar os seus quintos Jogos Olímpicos, aos 37 anos, anunciou este domingo a estrutura olímpica britânica.

Campeão olímpico em Londres 2012 e no Rio 2016, Murray, 97.º do mundo, integra a lista de quatro convocados, juntamente com Jack Draper (40.º), Cameron Norrie (39.º) e Daniel Evans (62.º).

Joe Salisbury e Neal Skupski vão disputar o torneio de pares, enquanto Katie Boulter (30.ª) vai representar a Grã-Bretanha no quadro feminino dos Jogos, juntando-se a Heather Watson em pares.

Murray, prata em pares mistos em Londres 2012, com Laura Robson, e vencedor dos Grand Slam de Wimbledon, em 2013 e 2016, e do Open dos Estados Unidos, em 2012, poderá ainda jogar em pares, com Dan Evans, caso surja uma vaga na competição.

O escocês conta com um lugar em Paris 2024 graças a um convite da Federação Internacional de Ténis (ITF), reservado a campeões de majors e a medalhados olímpicos.

Murray, que tem sofrido várias lesões desde 2017 e em 2019 colocou uma prótese no quadril, já revelou que vai terminar a carreira no final da temporada.