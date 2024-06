Selecionador de andebol acumula com clube da Eslovénia

O selecionador português de andebol, Paulo Pereira, vai assumir em simultâneo o cargo de treinador do RK Celje, recordista de títulos na Eslovénia, até 2026, anunciou a federação portuguesa.

Paulo Pereira, de 59 anos, que desempenha a função de selecionador nacional desde 2015, já tinha vivido uma situação idêntica nas épocas 2017/18 e 2018/19, quando liderou os romenos do CSM Bucareste, tendo conquistado a Taça Challenge na última temporada.

"Esta possibilidade de acumular funções de treinador com um clube sempre foi apelativa para mim e eu já procurava há algum tempo. (...) Relembro que os momentos em que mais me senti produtivo na seleção foi quando acumulei funções com clube, visto que um treinador também precisa de estar em forma", observou o técnico.

O RK Celje é o recordista de títulos na Eslovénia, com 26 troféus conquistados, e é presença habitual na Liga dos Campeões, mas, na época passada, terminou no terceiro lugar do campeonato, vencido pelo Velenje, o segundo clube mais titulado, com cinco cetros.

"O clube ser o Celje é muito importante para mim, porque é um clube bastante relevante, não só no panorama nacional, mas também europeu, que tem produzido atletas de grande qualidade, será uma experiência com atletas jovens e com o perfil que eu gosto de trabalhar", assinalou Paulo Pereira.