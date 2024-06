Pimenta conquista medalha de prata nos Europeus de canoagem em K1 500

Nesta sexta-feira, Fernando Pimenta repetiu um feito alcançado em 2023, ao conquistar a medalha de prata na categoria K1 500, na prova dos Europeus de canoagem que decorrem até domingo em Szeged, na Hungria.



O duplo medalhado olímpico português alcançou o respetivo segundo lugar do pódio, ao apresentar uma marca de 1.38,222 minutos, só atrás do húngaro Ádám Varga, com a marca de 1.36,962 minutos, curiosamente o mesmo campeão europeu na distância, no ano de 2023 e vice-campeão olímpico em Tóquio'2020 nos 1.000 metros, onde Pimenta foi bronze olímpico. O austríaco Timon Maurer ficou no terceiro lugar na geral, na competição que está a ser realizada no seu próprio país.

Esta foi a 143.ª medalha do atleta português, que tinha conseguido alcançar a medalha de prata nos Jogos Europeus de Cracóvia, em 2023. O atleta de 34 anos pode conquistar mais uma medalha nas finais deste domingo, por K1 1.000 e 5.000 metros, e a primeira do país lusitano nestes campeonatos.