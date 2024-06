Ouro para dupla portuguesa no Europeu de canoagem

Os canoístas Iago Bebiano e Kevin Santos conquistou a medalha de ouro na prova K2 200metros dos Europeus de canoagem, que decorre em Szeged, na Hungria.

A dupla lusa cumpriu a prova em 31,580 segundos, tendo rodado na frente quase toda a prova e deixado os polacos Jakub Stepun e Przemyslaw Korsak no segundo lugar, a 0,317 segundos, com os húngaros Levente Kurucz e Mark Opavszky no bronze, a 0,433.

Iago Bebiano, que se estreia em Europeus seniores, e Kevin Santos, que em 2022 foi campeão da Europa em K1 200 e em 2023 também levou o ouro, em K2 200 mistos, com Teresa Portela, ofereceram a Portugal o segundo metal nesta competição, uma hora e meia depois de Pimenta ter sido prata em K1 500.

Também esta sexta-feira, Portugal tinha conquistado outra medalha, por Fernando Pimenta.