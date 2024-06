FC Porto confirma saída de sete jogadoras no voleibol feminino

As jogadoras Beatriz Moreira, Maria Reis Lopes, Aline Delsin, Kim Robitaille, Kyra Holt, Lauren Matthews e Taylor Sandbothe terminaram os respetivos contratos com o voleibol feminino do FC Porto, comunicou o tetracampeão nacional.

A central Beatriz Moreira esteve presente nos quatro campeonatos conquistados desde a retoma da modalidade no clube - que se lançou a solo em 2023/24, após quatro anos de parceria com a Academia José Moreira (AJM) -, tendo também vencido duas Supertaças.

Já a distribuidora brasileira Aline Delsin contribuiu para três títulos de campeã nacional e deverá estar a caminho do Benfica, tal como a zona 4 norte-americana Kyra Holt, melhor pontuadora da edição 2022/23 do escalão principal, que sai do FC Porto como bicampeã.

A posição de oposto deixa de ter Maria Reis Lopes, que já foi anunciada pelo Sp. Braga, e a norte-americana Lauren Matthews, ambas com vínculos extensíveis por uma época.

Igual ligação tiveram a distribuidora canadiana Kim Robitaille e a central norte-americana Taylor Sandbothe, que também abandonaram o FC Porto com um campeonato nacional.

Os azuis e brancos averbaram sete saídas, mas já tinham oficializado as renovações de Ana Rui Monteiro, Bruna Guedes e Eliana Durão, da norte-americana Lauren Page e das brasileiras Janaína Vieira e Victória Alves, numa equipa capitaneada por Joana Resende.

Tetracampeão nacional de voleibol feminino, após ter batido o PV2014 Colégio Efanor (3-2), no quinto e último jogo da final do play-off do campeonato, o FC Porto foi afastado na última época dos 'quartos' da Taça de Portugal pelo Benfica (3-1) e dos 16 avos da Taça CEV pelo Béziers Angels (vitória por 3-2 no Dragão Arena e derrota por 3-1 em França).