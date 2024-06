Celtics vencem em Dallas e ficam a um triunfo do 18º título da NBA

Os Boston Celtics colocaram-se na quarta-feira a um triunfo do seu 18.º título de campeões da Liga norte-americana de basquetebol (NBA), ao vencerem fora os Dallas Mavericks por 106-99 e passarem a liderar a final por 3-0.

Depois dos triunfos caseiros por 107-89 e 105-98, a formação de Boston ganhou também o primeiro embate fora, num embate em que perdia ao intervalo por 51-50, sendo que, na história dos play-offs, em 156 ocasiões, nunca uma equipa virou um 0-3 em 4-3.

A final da edição 2023/24 da NBA prossegue na sexta-feira, de novo no Texas. Se necessário, Boston será palco do quinto encontro (17 de junho) e do sétimo (23) e Dallas do sexto (20).

O poste internacional português Neemias Queta, que cumpre a terceira época na NBA e primeira pelos Boston Celtics, participou em 28 jogos na época regular de 2023/24 e dois nos play-offs, não tendo ainda cumprido a estreia nas ‘finals’.