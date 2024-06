Benfica goleia Oliveirense e está na final do campeonato de hóquei em patins

Benfica, campeão em título, qualificou-se esta quinta-feira para a final dos play-offs do campeonato de hóquei em patins, ao golear em casa a Oliveirense por 6-1, no quinto jogo das meias-finais, vencendo a eliminatória por 3-2.

Os encarnados, que ao intervalo lideravam por 2-0 e estiveram a ganhar por 6-0, impuseram-se com bis dos argentinos Carlo Nicolía e Pablo Alvarez e de Zé Miranda, enquanto Franco Platero marcou para os forasteiros.

Na final, o Benfica vai enfrentar o FC Porto, num duelo também à melhor de cinco jogos (16, 19, 23, 26 e 30 de junho), com arranque no Dragão. O vencedor somará o 25.º título de campeão nacional, isolando-se na liderança do "ranking".