No poleiro espanhol há espaço para dois galos. Nadal e Alcaraz vão jogar juntos em Paris

Carlos Alcaraz, atual número dois do mundo (e ex-líder do "ranking" ATP), e Rafael Nadal, antigo número um, vão representar a Espanha nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 e vão fazer equipa em pares.

O anúncio foi feito, esta quarta-feira, pela Federação espanhola de ténis. Também Alejandro Davidovich, 32.º classificado da hierarquia mundial, Pablo Carreño Busta, 18.º, com "ranking" protegido (tal como Nadal), após recuperação de uma lesão num tendão, e Marcel Granollers, número dois do mundo em pares, foram selecionados para Paris.

Os encontros de singulares ficarão entregues a Alcaraz, Nadal, Davidovich e Carreño Busta. Em pares, vão associar-se Granollers e Carreño Busta, e a segunda dupla será, como referido, Alcaraz e Nadal.

No quadro feminino, Paula Badosa, antiga número dois mundial, abdicou de Paris 2024 para utilizar o "ranking" protegido de que dispõe para Wimbledon e US Open, os dois últimos torneios do Grand Slam do ano.